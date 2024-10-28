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20:30, 28 октября 2024 года

Орловцы отправили на фронт три бани-бочки

Закупили их при поддержке орловского бизнеса.



Орловщина – это настоящий оплот патриотизма. Каждую неделю из нашего региона в зону проведения СВО отправляются гуманитарные грузы. Многие из них формируются по просьбе наших солдат.

Перед наступлением холодов бойцы попросили закупить три бани-бочки, которые не только принесут частичку домашнего уюта, но и помогут сохранить здоровье. Эти бани были закуплены благодаря поддержке "Народного фронта" и орловского бизнеса.

Сопредседатель регионального штаба "Народного фронта" в Орловской области Николай Куревин отметил: "Дело не только в грузах, но и в наших сердцах, в нашем отношении, в нашей человеческой сути. И это очень важно в данной ситуации. "Народный фронт" всегда помогал, помогает и будет помогать, как и многие неравнодушные люди, которые понимают, что сегодня они помогают нашей стране и приближают нашу общую Победу".

Военнослужащий с позывным "Добрый" рассказал, что бани-бочки являются жизненно необходимыми. Они особенно помогают поддерживать себя в боевой форме в холодное и сырое время года. Перед отправкой груз освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.


Антон Сорокин
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