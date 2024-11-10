Главная » Новости



14:05, 10 ноября 2024 года В Орле начали монтировать главную елку Ее высота - 22 метра.





Фото/видео: Сергей Силаев

В Орле начали монтировать елку на площади Ленина. Красавица будет высотой 22 метра.



Продолжается работа и по установке домиков-шале. Всего их будет 23, в них орловцы смогут купить угощения и праздничные сувениры. Ярмарка пройдет с 25 декабря по 14 января.



Напомним, что основную работу по украшению областного центра планируют завершить к началу декабря.





Сергей Силаев





