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Главная » Новости

17:43, 7 ноября 2024 года

Главная елка Орла будет высотой в 22 метра

Город продолжают украшать к Новому году.


Орел продолжают украшать к Новому году. На площади Ленина уже монтируют 23 домика-шале, в которых пройдет традиционная зимняя ярмарка. Также в собственном шатре разместят фудтраки. Традиционно, орловцы смогут купить кулинарную и сувенирную продукцию, а также напитки. Ярмарка пройдет с 25 декабря по 14 января.

Также на площади Ленина установят елку высотой в 22 метра. Об этом сообщили в мэрии Орла. Новая ель появится перед ОГЦК. Праздничных деревьев возле ЦУМа и на площади Жукова не будет — их срок службы подошел к концу.

Основную работу по украшению Орла завершат к 1 декабря. Также исполняющая обязанности первого заместителя мэра Орла Мария Родштейн пообещала орловцам сюрприз.


Артем Ежаков
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