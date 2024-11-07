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17:43, 7 ноября 2024 года Главная елка Орла будет высотой в 22 метра Город продолжают украшать к Новому году.





Орел продолжают украшать к Новому году. На площади Ленина уже монтируют 23 домика-шале, в которых пройдет традиционная зимняя ярмарка. Также в собственном шатре разместят фудтраки. Традиционно, орловцы смогут купить кулинарную и сувенирную продукцию, а также напитки. Ярмарка пройдет с 25 декабря по 14 января.



Также на площади Ленина установят елку высотой в 22 метра. Об этом сообщили в мэрии Орла. Новая ель появится перед ОГЦК. Праздничных деревьев возле ЦУМа и на площади Жукова не будет — их срок службы подошел к концу.



Основную работу по украшению Орла завершат к 1 декабря. Также исполняющая обязанности первого заместителя мэра Орла Мария Родштейн пообещала орловцам сюрприз.





Артем Ежаков





