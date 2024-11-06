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20:25, 6 ноября 2024 года Число юных самбистов в Орловской области может вырасти до полутора тысяч За два года число занимающихся этим единоборством детей выросло со 100 до 1300.





Число занимающихся самбо в Орловской области может вырасти до полутора тысяч. Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков. Этой цифры могут достичь к концу года.

"За два года со ста детей, кто занимаются самбо, у нас сегодня уже 1300. Думаю, что к концу года можем довести до полутора тысяч", – отметил глава региона. Напомним, что 6 ноября в регионе открыли три клуба самбо. Один начал работу на базе Мезенского педагогического колледжа, второй – в Кромском районе, еще один – в Сосковском районе.



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Артем Ежаков





