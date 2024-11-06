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19:55, 6 ноября 2024 года

В Орловской области открыли три клуба самбо

Спортивные объекты заработали 6 ноября.



В Орловской области 6 ноября открыли два клуба самбо. Один начал работу на базе Мезенского педагогического колледжа, второй – в Кромском районе, еще один в Сосковском районе.

На церемониях присутствовали губернатор Андрей Клычков, президент региональной федерации самбо Анатолий Якунин.
Самбо активно развивается на территории нашего региона. Мы стали центром для проведения турниров по сельскому самбо, где наши ребята показывают отличные результаты. В преддверии Всероссийского дня самбо мы открываем сразу три новых клуба. Теперь они есть практически во всех муниципалитетах, – отметил глава региона.
За последнее время число занимающихся самбо в Орловской области кратно возросло. Сейчас количество спортсменов около 1300.


Анастасия Миносьян
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