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19:55, 6 ноября 2024 года В Орловской области открыли три клуба самбо Спортивные объекты заработали 6 ноября.







В Орловской области 6 ноября открыли два клуба самбо. Один начал работу на базе Мезенского педагогического колледжа, второй – в Кромском районе, еще один в Сосковском районе.



На церемониях присутствовали губернатор Андрей Клычков, президент региональной федерации самбо Анатолий Якунин.

– Самбо активно развивается на территории нашего региона. Мы стали центром для проведения турниров по сельскому самбо, где наши ребята показывают отличные результаты. В преддверии Всероссийского дня самбо мы открываем сразу три новых клуба. Теперь они есть практически во всех муниципалитетах, – отметил глава региона. За последнее время число занимающихся самбо в Орловской области кратно возросло. Сейчас количество спортсменов около 1300.





Анастасия Миносьян





