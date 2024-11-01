пятница 1.11.2024 18:01:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

14:25, 1 ноября 2024 года

В Совете Федерации юного орловца наградили за спасение утопающего ребенка

Торжественная церемония прошла в Москве.



1 ноября в Москве чествовали детей, совершивших героические поступки. Медалями "За проявленное мужество" наградили более 200 ребят из 60 регионов России. Торжественная церемония прошла в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети – герои". Среди отличившихся – 14-летний орловец Илья Гайдук.

Трагедия едва не случилась на пруду в селе Никольское 21 июля. Илья с другом отправились к водоему, и у воды увидели соседних ребят помладше, один из которых начал тонуть. Илья с силой подцепил десятилетнего Артема под мышки и резко подбросил с глубины. Чтобы вытащить его на берег, понадобилась пара бросков.

Читайте также:Под Орлом школьник спас утопающего ребенка
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.