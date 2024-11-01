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14:25, 1 ноября 2024 года В Совете Федерации юного орловца наградили за спасение утопающего ребенка Торжественная церемония прошла в Москве.







1 ноября в Москве чествовали детей, совершивших героические поступки. Медалями "За проявленное мужество" наградили более 200 ребят из 60 регионов России. Торжественная церемония прошла в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети – герои". Среди отличившихся – 14-летний орловец Илья Гайдук.



Трагедия едва не случилась на пруду в селе Никольское 21 июля. Илья с другом отправились к водоему, и у воды увидели соседних ребят помладше, один из которых начал тонуть. Илья с силой подцепил десятилетнего Артема под мышки и резко подбросил с глубины. Чтобы вытащить его на берег, понадобилась пара бросков.



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