Под Орлом школьник спас утопающего ребенка

Трагедия едва не случилась на пруду в селе Никольское.

Под Орлом 14-летний Илья Гайдук спас утопающего ребенка. Трагедия едва не случилась на пруду в селе Никольское 21 июля. Илья с другом отправились к водоему, и у воды увидели соседних ребят помладше, один из них начал тонуть.



Илья с силой подцепил десятилетнего Артема под мышки и резко подбросил с глубины. Чтобы вытащить его на берег, понадобилась пара бросков.



О поступке Ильи, возможно, никто бы не узнал, если бы он не раскрыл родным причину бессонницы, которая стала его мучить после происшествия.