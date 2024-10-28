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20:42, 28 октября 2024 года Первый котел в котельной 909-го квартала Орла нагрел воду до 60 градусов В настоящее время осуществляется запуск второго котла.



Фото: архив

Во время прямого эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что жители 909-го квартала стали получать долгожданное тепло. По его словам, первый котел в новой котельной на улице Кромской, 7а, нагрел воду уже до 60 градусов, а второй котел сейчас находится в процессе запуска.



- Все коммунальные службы работают в усиленном режиме и обещают обеспечить бесперебойное теплоснабжение уже этой ночью, - заверил Клычков.



Напомним, что первый котел в котельной 909-го квартала запустили 28 октября. Сегодня к вечеру тепло уже начало поступать в дома жителей. Второй котел планируют запустить сегодня ночью, а монтаж третьего продолжается.







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Сергей Мерцалов





