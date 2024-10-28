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11:53, 28 октября 2024 года В котельной 909-го квартала Орла запущен первый котел Тепло начнет поступать в жилье примерно через три часа.



Фото: соцсети Михаила Вдовина

В котельной 909-го квартала Орла запущен первый котел. Об этом сообщил первый зампред облсовета Михаил Вдовин. По словам депутата, тепло начнет поступать в жилье примерно через три часа.

"По заверению специалистов, одного котла при существующей температуре будет достаточно для обеспечения стабильного теплоснабжения и горячей воды в необходимых параметрах", – отметил Вдовин. Также парламентарий сообщил, что второй котел практически готов к запуску и скоро будет включен. Монтаж третьего котла продолжается.





Артем Ежаков





