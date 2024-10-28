Жителям четырех кварталов Орла сделают перерасчет за горячее водоснабжение

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15:00, 28 октября 2024 года
Жителям четырех кварталов Орла сделают перерасчет за горячее водоснабжениеОн будет произведен за период с 11 октября 2024 года.
Фото: архив
Жителям 907, 908, 909, 211 кварталов Орла сделают перерасчет за горячую воду. Перерасчет проведут за период с 11 октября 2024 года до установления в квартирах нормативной температуры.
- Для осуществления перерасчета по отоплению необходимо предоставить акты о несоответствующем качестве коммунальной услуги, - сообщили в АО "Орелгортеплоэнерго".
Напомним, что в котельной 909-го квартала Орла запущен первый котел. По словам первого зампреда облсовета Михаила Вдовина, тепло начнет поступать в дома горожан уже сегодня, 28 октября.
Сергей Мерцалов
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