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15:00, 28 октября 2024 года Жителям четырех кварталов Орла сделают перерасчет за горячее водоснабжение Он будет произведен за период с 11 октября 2024 года.



Фото: архив

Жителям 907, 908, 909, 211 кварталов Орла сделают перерасчет за горячую воду. Перерасчет проведут за период с 11 октября 2024 года до установления в квартирах нормативной температуры.



- Для осуществления перерасчета по отоплению необходимо предоставить акты о несоответствующем качестве коммунальной услуги, - сообщили в АО "Орелгортеплоэнерго".



Напомним, что в котельной 909-го квартала Орла запущен первый котел. По словам первого зампреда облсовета Михаила Вдовина, тепло начнет поступать в дома горожан уже сегодня, 28 октября.









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Сергей Мерцалов





