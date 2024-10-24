Под Орлом нашли 21 артиллерийский снаряд

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11:07, 24 октября 2024 года
Под Орлом нашли 21 артиллерийский снарядНа месте ЧП работали специалисты МЧС.
Фото: архив
В Залегощенском районе нашли 21 артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
23 октября на место ЧП выезжали сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы. Они изъяли и уничтожили найденные снаряды.
Напомним, что за минувшие выходные в Орловской области уничтожили почти 40 снарядов. Взрывоопасные предметы обнаружили в Болховском и Глазуновском районах.
Сергей Мерцалов
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