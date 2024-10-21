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8:58, 21 октября 2024 года За выходные в Орловской области уничтожили почти четыре десятка снарядов На месте работали сотрудники группы спецработ.



Фото: архив

За прошедшие выходные в Орловской области уничтожили около сорока снарядов. На изъятие взрывоопасных предметов дважды выезжали сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в субботу, 19 октября, в Болховском районе было обнаружено и ликвидировано 38 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. В воскресенье, 20 октября, в Глазуновском районе нашли и обезвредили минометную мину, также относящуюся у периоду войны.





Сергей Мерцалов





