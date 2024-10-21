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10:38, 21 октября 2024 года

В многоквартирные дома двух районов Орла вернулись тепло и горячая вода

Ремонтные работы завершились на улице Полесской и в Трамвайном переулке.

Фото: архив

В Орле завершился ремонт на улицах Полесской и Трамвайном переулке, что позволило вернуть тепло и горячую воду в многоэтажные дома Советского и Железнодорожного районов. Об этом сообщили в Орловском филиале АО "Квадра".

Как отмечается в пресс-релизе компании, завершены работы по монтажу участка магистрального трубопровода в рамках реконструкции тепловой сети на улице Полесской. С 17:00 20 октября были сняты все ограничения на теплоснабжение и горячее водоснабжение для потребителей.

Ранее завершились работы на участке магистрального трубопровода на пересечении Трамвайного переулка с улицей Пушкина. В настоящее время теплоснабжение и горячее водоснабжение многоэтажек осуществляется в штатном режиме. 


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Сергей Мерцалов
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