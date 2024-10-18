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15:45, 18 октября 2024 года

В домах жителей Советского и Железнодорожного районов Орла потеплеет в ближайшие дни

Заменой труб на улице Полесской и Трамвайном переулке занимаются специалисты "Квадры".

Фото: архив

В ближайшее время в Орле завершатся ремонтные работы на улице Полесской и Трамвайном переулке. Об этом пресс-службе городской администрации сообщил управляющий директор филиала АО "Квадра" - "Орловская генерация" Сергей Аношин. По его словам, замену труб в Железнодорожном районе завершат 18-19 октября, а в Советском - до 20 октября.

- Приношу извинение всем жителям города за задержку, но объекты очень важные и их внедрение позволит в будущем спокойно проводить не одну зиму. Есть ряд причин, почему мы вышли на позднее завершение, в том числе обнаруживающиеся многочисленные коммуникации, - рассказал Аношин. 

Напомним, что на участке Трамвайного переулка специалисты "Квадры" делают врезку магистрального трубопровода в действующую тепловую сеть. На улице Полесской они производят замену изношенного участка теплосети. Из-за этого в ряде многоэтажек отключили горячую воду и отопление.


Сергей Мерцалов
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