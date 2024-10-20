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20:13, 20 октября 2024 года В Орле взяли под стражу гаишников, подозреваемых в грабеже По версии следствия, полицейские похитили больше 2,5 млн рублей из остановленной машины.



Фото: архив "Вестей"

В Орле гаишников, подозреваемых в грабеже, взяли под стражу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Орловской области.



По версии следствия, полицейские похитили крупную сумму денег из остановленной ими машины. Как уже рассказывал сайт "Вести-Орел", предварительно установлено, что сотрудники батальона ДПС остановили автомобиль. Машиной управлял нетрезвый водитель, в салоне авто находилось 2,66 миллиона рублей. Деньги полицейские похитили. Было возбуждено уголовное дело о грабеже в крупном размере. Но одним делом расследование не ограничилось.



- В ходе расследования уголовного дела получены достаточные данные о совершении подозреваемыми преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данному факту также возбуждено уголовное дело, - сообщил Александр Коргин, старший помощник руководителя регионального следкома.



Ситуацию ранее прокомментировали и в пресс-службе регуправления МВД:



- В настоящее время оперативниками собственной безопасности регионального УМВД России проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка полноте принятых мер правоохранителями при задержании правонарушителя и обеспечению сохранности автомобиля и находящегося в нем имущества.



Дожидаться суда сотрудники Госавтоинспекции будут под стражей.





Ольга СУПОНЕВА





