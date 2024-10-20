В Орле взяли под стражу гаишников, подозреваемых в грабеже

По версии следствия, полицейские похитили крупную сумму денег из остановленной ими машины. Как уже рассказывал сайт "Вести-Орел", предварительно установлено, что сотрудники батальона ДПС остановили автомобиль. Машиной управлял нетрезвый водитель, в салоне авто находилось 2,66 миллиона рублей. Деньги полицейские похитили. Было возбуждено уголовное дело о грабеже в крупном размере. Но одним делом расследование не ограничилось.
- В ходе расследования уголовного дела получены достаточные данные о совершении подозреваемыми преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данному факту также возбуждено уголовное дело, - сообщил Александр Коргин, старший помощник руководителя регионального следкома.
Ситуацию ранее прокомментировали и в пресс-служберегуправления МВД:
- В настоящее время оперативниками собственной безопасности регионального УМВД России проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка полноте принятых мер правоохранителями при задержании правонарушителя и обеспечению сохранности автомобиля и находящегося в нем имущества.
Дожидаться суда сотрудники Госавтоинспекции будут под стражей.