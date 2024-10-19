В Орле полицейских заподозрили в ограблении мужчины
По предварительным данным, они похитили 2,66 миллиона рублей.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле сотрудников полиции подозревают в грабеже. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере).
Предварительно установлено, что 17 октября 2024 года сотрудники батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области в Северном районе Орла остановили автомобиль. Машиной управлял нетрезвый водитель, в салоне авто находилось 2,66 миллиона рублей. Деньги полицейские похитили, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.