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10:42, 20 октября 2024 года Губернатор Клычков попросил орловцев не подходить к обломкам беспилотников Глава региона обратился к жителям после ночной атаки ВСУ.



Фото: архив "Вестей"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил жителей региона не приближаться к обнаруженным обломкам беспилотников. Глава региона обратился к жителям после ночной атаки ВСУ: в ночь на 20 октября силами ПВО было уничтожено сразу 18 вражеских дронов.



- Вижу в социальных сетях фото- и видеоматериалы, снятые жителями региона, поэтому напоминаю – категорически запрещено приближаться к обломкам сбитых БПЛА – это крайне опасно! При их обнаружении необходимо сообщить о находке по телефону 112. Также прошу не распространять информацию о последствиях атак или пролетах БПЛА – так вы помогаете врагу корректировать направление и точность новых ударов. Не ставьте под угрозу себя и своих близких! - написал Клычков в своих официальных аккаунтах в соцсетях.



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Ольга СУПОНЕВА





