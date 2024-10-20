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9:10, 20 октября 2024 года Губернатор Клычков: от налета беспилотников на Орловскую область никто не пострадал На местах происшествий работают оперативные службы.



Фото: архив "Вестей"

Никто не пострадал от массированной вражеской атаки БПЛА на Орловскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



В ночь на 20 октября в регионе было сбито 18 беспилотников ВСУ.



- За сутки наши доблестные войска ПВО обнаружили и уничтожили 18 украинских БПЛА в небе над Орловщиной – огромная благодарность им за эту работу и нашу защиту. К счастью, пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы, - написал Клычков в официальном тг-канале.



Также губернатор попросил орловцев не приближаться к обломкам сбитых БПЛА и не распространять информацию о последствиях атак.









Ольга СУПОНЕВА





