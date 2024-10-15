Главная » Новости



12:21, 15 октября 2024 года На Орловщине откроют сквер Алексея Сопина Общественное пространство в честь пожарного, погибшего при исполнении служебного долга, появится в Колпне.





В полдень 16 октября в Колпне откроют сквер в честь пожарного Алексея Сопина, погибшего 10 февраля 2014-го года при исполнении служебного долга.



Вместе с коллегами Алексей Сопин боролся со сложным пожаром в жилом доме на улице Германо. Спасатели смогли освободить из огненной ловушки двоих мужчин. Чтобы удостовериться, что внутри никого не осталось, в огонь вошли трое пожарных. Спустя пять минут конструкции обрушились, Алексей Сопин остался под завалами.



Читайте также: В Колпне назовут сквер именем спасателя Алексея Сопина





Артем Ежаков





