На Орловщине откроют сквер Алексея Сопина

Общественное пространство в честь пожарного, погибшего при исполнении служебного долга, появится в Колпне.
В полдень 16 октября в Колпне откроют сквер в честь пожарного Алексея Сопина, погибшего 10 февраля 2014-го года при исполнении служебного долга.
Вместе с коллегами Алексей Сопин боролся со сложным пожаром в жилом доме на улице Германо. Спасатели смогли освободить из огненной ловушки двоих мужчин. Чтобы удостовериться, что внутри никого не осталось, в огонь вошли трое пожарных. Спустя пять минут конструкции обрушились, Алексей Сопин остался под завалами.