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18:00, 9 февраля 2024 года В Колпне назовут сквер именем спасателя Алексея Сопина Он пожертвовал своей жизнью десять лет назад ради спасения людей.







Ровно десять лет назад – 10 февраля 2014 года спасатель Алексей Сопин отдал жизнь ради спасения других людей. Тогда пожарный выехал на свой последний вызов – тушение пожара в строящемся доме.



Алексей быстро проник в уже горящее здание, однако обратно выйти не смог. Обрушилась крыша. Погибшего героя вспоминают во всех пожарных частях региона – 10 февраля во всех частях пройдет минута молчания. К памятнику возложат цветы. В апреле 2014 года Алексей Сопин должен был отметить 30-летний юбилей.



– Чтобы увековечить память нашего коллеги, мы обратились к главе Колпнянского района Виктору Громову, и он откликнулся. Принято решение о том, чтобы в поселке Колпна один из скверов будет назван именем нашего коллеги, - сообщил начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков.





Екатерина Габова



