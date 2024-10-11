Михаил Мишустин вручил награду орловскому механизатору
Ранее Геннадию Дурневу присвоили звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации".
Фото: департамент сельского хозяйства Орловской области
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин вручил награду механизатору ООО «Речица» Ливенского района Геннадию Дурневу. Ранее указом президента он и еще трое орловцев были удостоены звания "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ".
Торжественная церемония награждения отличившихся аграриев прошла 10 октября в рамках мероприятий Российской агропромышленной выставки "Золотая осень – 2024", сообщает региональный информационный портал.