Четверо орловцев стали Заслуженными работниками сельского хозяйства
Указ подписал президент РФ Владимир Путин.
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ" присвоено четырем орловцам:
• трактористам-машинистам сельскохозяйственного производства "АгроГард-Орел" Ивану Борисову и Леониду Сучкову;
• механизатору ООО "Речица" Геннадию Дурневу;
• главе крестьянского-фермерского хозяйства Владимиру Шашкову.
Указ опубликован на портале правовой информации. Им же звания "Мать-героиня" удостоена орловчанка Галина Рожнова, а медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени автоматчик холодновысадочных автоматов "Орловского сталепрокатного завода" Леонид Шкаев.