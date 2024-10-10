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15:00, 10 октября 2024 года Реставрация дома Лизы Калитиной в Орле идет по плану Об этом сообщил первый вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин.





Первый вице-спикер Орловского областного совета Михаил Вдовин в соцсетях поделился своим мнением о ситуации, связанной с остановкой работ на месте дома Лизы Калитиной. Он поспешил успокоить жителей города, утверждая, что все идет по плану и никаких изменений не произошло. По его словам, первый этап демонтажа здания уже завершен.



Вдовин также рассказал о своих ожиданиях относительно дальнейшей работы на объекте. Он сообщил, что вскоре бревна сруба будут отправлены на реставрацию в Санкт-Петербург. В следующем году запланированы работы по укреплению фундамента и монтажу отреставрированного сруба. Вдовин также подчеркнул, что все расходы по реставрации берет на себя фирма, которая арендовала дом.



Напомним, что реставрация дома Лизы Калитиной началась в ноябре 2023 года. Здание под опеку на 49 лет взял частный инвестор. На демонтаж дома выделили более миллиона рублей из внебюджетных средств. Завершить реконструкцию планируют весной 2026 года.



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Сергей Мерцалов





