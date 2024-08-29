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19:00, 29 августа 2024 года

В Орле восстанавливают дом Лизы Калитиной

За реставрацию легендарного здания взялся частный инвестор.



В сквере "Дворянское гнездо" в Орле восстанавливают дом Лизы Калитиной. Под свое крыло на 49 лет здание взял частный инвестор.

План работ на ближайшее время: заменить фундамент на железобетонный. Некоторые бревна, которые были использованы при строительстве, повреждены, но есть и те, что находятся в хорошем состоянии и представляют особую ценность. Они будут отреставрированы. 

- Мы полностью реконструируем и восстанавливаем это здание. Основные работы начались около года назад, - рассказал представитель подрядной организации Виталий Макаренко

На демонтаж дома выделено более миллиона рублей из внебюджетных средств. Вокруг здания будет создан небольшой сквер, который станет частью большого "Дворянского гнезда". Завершить реконструкцию планируют весной 2026 года.



Александра Бахтина
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