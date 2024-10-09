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16:15, 9 октября 2024 года Жителя Орла, подозреваемого в разбойном нападении на свою мать, заключили под стражу Кроме того, получены сведения о его причастности к другому преступлению.



Фото: архив

Суд принял решение заключить под стражу жителя Орла, подозреваемого в разбойном нападении на свою мать. Об этом сообщили в СУ СК России по Орловской области.



В ходе расследования также было установлено, что орловец подозревается в еще одном преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ. По предварительным данным, 15 сентября подозреваемый угрожал убийством престарелой бабушке и малолетнему сыну. В их сторону он направлял нож. В итоге на мужчину возбудили еще одно уголовное дело.



Следствие продолжается. Назначен ряд судебных экспертиз. Обвинение подозреваемому планируют предъявить в ближайшее время.



Напомним, что завести уголовное дело на мужчину, который издевался над своей бабушкой-ветераном, поручил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.



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Сергей Мерцалов





