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8:48, 8 октября 2024 года Бастрыкин поручил завести уголовное дело об издевательствах внука над бабушкой-ветераном Ранее информация об этом появилась в социальных сетях.





Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Орловской области Петру Юдину возбудить уголовное дело по сообщению о совершении неправомерных действий жителем региона в отношении родственников и представить доклад.



Ранее информация об этом появилась в социальных сетях. Сообщается, что внук издевается над собственной бабушкой – инвалидом и ветераном войны, избивает и оскорбляет ее, в том числе используя нацистскую лексику.



Также указывается, что мужчина совершает противоправные действия в отношении сестры и сына с инвалидностью. Сообщается, что злоумышленник пытался поджечь квартиру, в которой проживают родственники, и уничтожил их имущество, указано в публикации СК РФ.





Артем Ежаков





