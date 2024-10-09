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10:58, 9 октября 2024 года В Орле водитель сбил человека и уехал с места аварии Пешеход шел на зеленый сигнал светофора.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В Орле водитель сбил человека и уехал с места происшествия. Пешеход двигался на зеленый сигнал светофора.



Неустановленный водитель 8 октября ехал по переулку Пригородный в Орле. При повороте налево на перекрестке он не уступил дорогу человеку. Пешеход двигался на зеленый сигнал светофора. Инцидент случился около 20:05, сообщили в Госавтоинспекции региона.



В итоге неизвестный наехал на 47-летнего мужчину. Пострадавший получил телесные повреждения, госпитализация ему не понадобилась.



Всего в Орловской области за последние сутки зарегистрировали 16 ДТП, в которых три человека получили ранения, один погиб.





Сергей Силаев





