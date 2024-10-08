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15:35, 8 октября 2024 года Водитель легковушки погиб после столкновения с фурой под Орлом Стали известны подробности аварии в Альшанских выселках.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

На трассе М-2 "Крым" 8 октября столкнулись легковушка "Нива Шевроле" и фура "Вольво". Подробности аварии сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



В результате удара 36-летний водитель "Нивы" скончался на месте происшествия. О причинах столкновения в ведомстве не сообщили.



На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они регулируют дорожное движение.



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Сергей Силаев





