вторник 8.10.2024 03:22:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

21:15, 7 октября 2024 года

В Орловской области с 9 октября начнется подача тепла в социальные объекты

А к концу недели тепло будет в многоквартирных домах.

Фото: архив

В Орловской области с 9 октября начнется подача тепла в социальные объекты. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях. Он отметил, что этот вопрос обсуждался на заседании регионального правительства, которое состоялось 7 октября.

- Осень постепенно возвращается, и, несмотря на затянувшееся лето, это неизбежно. Из-за сырости и дождей дома будут остывать. Я поручил главам всех муниципалитетов начать подготовку документов для запуска тепла, - сказал глава региона.

По словам Андрея Клычкова, подача тепла в многоквартирные будет запущена к концу недели. Тепло получат жители 908-го и 909-го кварталов Орла. Ремонт котельных в этих районах находится на завершающей стадии. 






Читайте также:Клычков поручил включить отопление до конца недели



Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.