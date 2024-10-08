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21:15, 7 октября 2024 года В Орловской области с 9 октября начнется подача тепла в социальные объекты А к концу недели тепло будет в многоквартирных домах.



Фото: архив

В Орловской области с 9 октября начнется подача тепла в социальные объекты. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях. Он отметил, что этот вопрос обсуждался на заседании регионального правительства, которое состоялось 7 октября.



- Осень постепенно возвращается, и, несмотря на затянувшееся лето, это неизбежно. Из-за сырости и дождей дома будут остывать. Я поручил главам всех муниципалитетов начать подготовку документов для запуска тепла, - сказал глава региона.



По словам Андрея Клычкова, подача тепла в многоквартирные будет запущена к концу недели. Тепло получат жители 908-го и 909-го кварталов Орла. Ремонт котельных в этих районах находится на завершающей стадии.













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Сергей Мерцалов





