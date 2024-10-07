Клычков поручил включить отопление до конца недели

Первыми в списке находятся социальные объекты.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на аппаратном совещании 7 октября поручил главам районов включить отопление до конца текущей недели. Глава региона отметил, что погода меняется, практически по всей области идут дожди, ночью температура на уровне 10 – 11 градусов тепла, дома и здания остывают.

– Предлагаю принять общее решение, чтобы главы муниципальных образований исходя из конкретной ситуации в районе принимали решение о начале отопительного периода, — сказал глава региона.

Клычков поручил департаменту ЖКХ отработать поручение вместе со всеми районами. Среднесуточная температура в Орловской области пока что выше восьми градусов, однако губернатор призвал не ждать ее снижения.

– Прошу на контроль — учреждения социального назначения надо запускать и уже ничего не ждать. По МКД, коллеги, принимайте решение, на этой неделе все районы должны отопление запустить, — подытожил глава региона.