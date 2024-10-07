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10:56, 7 октября 2024 года

Клычков поручил включить отопление до конца недели

Первыми в списке находятся социальные объекты.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков на аппаратном совещании 7 октября поручил главам районов включить отопление до конца текущей недели. Глава региона отметил, что погода меняется, практически по всей области идут дожди, ночью температура на уровне 10 – 11 градусов тепла, дома и здания остывают.
Предлагаю принять общее решение, чтобы главы муниципальных образований исходя из конкретной ситуации в районе принимали решение о начале отопительного периода, — сказал глава региона.
Клычков поручил департаменту ЖКХ отработать поручение вместе со всеми районами. Среднесуточная температура в Орловской области пока что выше восьми градусов, однако губернатор призвал не ждать ее снижения.
Прошу на контроль — учреждения социального назначения надо запускать и уже ничего не ждать. По МКД, коллеги, принимайте решение, на этой неделе все районы должны отопление запустить, — подытожил глава региона.
Напомним, что в Орле решили начать отопительный сезон в объектах соцкультбыта 9 октября.

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Сергей Силаев
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