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10:43, 7 октября 2024 года Отопительный сезон в школах и больницах Орла начнется 9 октября Также это касается других объектов соцкультбыта.





Отопительный сезон для детских садов и школ, учреждений культуры и здравоохранения Орла начнется 9 октября. Соответствующее постановление подписал мэр Юрий Парахин, сообщили в городской администрации.

"Что касается отопления жилищного фонда, тепло в многоэтажные дома по традиции придет позже. По информации управления ЖКХ, полностью процесс займет порядка 10 дней после пуска тепла в объекты соцкультбыта", – подчеркнули в мэрии. Напомним, что согласно нормативам, отопительный сезон начинается в том случае, если средняя температура воздуха опускается ниже восьми градусов тепла и держится такой пять дней.





Артем Ежаков





