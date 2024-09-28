Двух человек госпитализировали после ДТП на Болховском шоссе

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16:21, 28 сентября 2024 года
Двух человек госпитализировали после ДТП на Болховском шоссеСтали известны подробности аварии под Орлом.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Утром 28 сентября на Болховском шоссе произошло ДТП, спровоцировавшее большую пробку от моста на Раздольной в сторону шоссе. О причинах произошедшего рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
По предварительным данным, водитель "ФАВ" ехал по Болховскому шоссе и столкнулся с "ВАЗом", который ехал попутно. Отечественный автомобиль оказался на тротуаре после удара. В свою очередь, водитель "ВАЗа" столкнулся с "Шевроле Круз", который ехал навстречу.
На месте работали сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и медики. В результате ДТП в областную больницу госпитализировали водителя и пассажира "семерки".
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Сергей Силаев