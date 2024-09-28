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11:56, 28 сентября 2024 года ДТП на Болховском шоссе спровоцировало пробку Авария произошла в деревне Жилина.



Фото: Ольга Супонева

В деревне Жилина Орловского округа 28 сентября произошло ДТП. Авария спровоцировала большую пробку – затор от моста на Раздольной в сторону Болховского шоссе.



У одной из машин вмятины на капоте, другое авто оказалось на тротуаре, сообщил корреспондент "Вести-Орел". На месте работает скорая, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.



В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили о пострадавших.





Сергей Силаев





