В Орловской области пройдет рейд по водителям без прав
Нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
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С 27 по 30 сентября в Орловской области пройдет рейд по выявлению водителей, управляющих транспортом без прав. Об этом сообщили в Управлении региональной Госавтоинспекции.
С начала этого года в нашем регионе произошло 69 ДТП с участием водителей без прав. В этих авариях погибло 8 человек и еще 8 получили травмы.
Накануне на улице Поселковой в Орле произошло еще одно подобное ДТП. За рулем мотоцикла находился водитель, не имеющий соответствующей категории прав. 59-летний мужчина получил травмы и был госпитализован в больницу.