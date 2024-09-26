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19:30, 26 сентября 2024 года В Орловской области пройдет рейд по водителям без прав Нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.



Фото: архив

С 27 по 30 сентября в Орловской области пройдет рейд по выявлению водителей, управляющих транспортом без прав. Об этом сообщили в Управлении региональной Госавтоинспекции.



С начала этого года в нашем регионе произошло 69 ДТП с участием водителей без прав. В этих авариях погибло 8 человек и еще 8 получили травмы.



Накануне на улице Поселковой в Орле произошло еще одно подобное ДТП. За рулем мотоцикла находился водитель, не имеющий соответствующей категории прав. 59-летний мужчина получил травмы и был госпитализован в больницу.



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Сергей Мерцалов



