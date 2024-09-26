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12:15, 26 сентября 2024 года Поездка на мотоцикле закончилась для орловца в больнице Авария случилась на улице Поселковой.



Фото: пресс-служба управления Госавтоинспекции по Орловской области

25 сентября в два часа дня на улице Поселковой случилось серьезное ДТП. По информации региональной Госавтоинспекции, 59-летний мотоциклист, не имеющий нужной категории прав, опрокинул своего "железного коня".



Падение бесследно не прошло – с травмами мужчина был госпитализирован.



За прошлые сутки это было единственное ДТП с пострадавшим в регионе. Всего же случилось 15 ДТП.





Артем Ежаков



