Поездка на мотоцикле закончилась для орловца в больнице
Авария случилась на улице Поселковой.
Фото: пресс-служба управления Госавтоинспекции по Орловской области
25 сентября в два часа дня на улице Поселковой случилось серьезное ДТП. По информации региональной Госавтоинспекции, 59-летний мотоциклист, не имеющий нужной категории прав, опрокинул своего "железного коня".
Падение бесследно не прошло – с травмами мужчина был госпитализирован.
За прошлые сутки это было единственное ДТП с пострадавшим в регионе. Всего же случилось 15 ДТП.