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14:20, 26 сентября 2024 года Андрей Клычков посетил практические занятия "Бригады Катукова" Губернатору продемонстрировали навыки, полученные во время тренировок на полигоне.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил практические занятия "Бригады Катукова". Ему продемонстрировали навыки, полученные в ходе тренировок на полигоне. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Глава региона отметил: "Многие наши земляки, прошедшие обучение здесь, принимают участие в специальной военной операции, оказывают помощь курянам и обеспечивают безопасность на важных мероприятиях в области. Я считаю, что решение о создании этой бригады было верным и своевременным".



На занятиях присутствовали действующие участники СВО. Клычков передал им мотоциклы, которые сейчас очень востребованы на фронте.



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Сергей Мерцалов



