Андрей Клычков передал два кроссбайка участникам СВО
Один мотоцикл сумели приобрести благодаря Орловской епархии, второй – с помощью бизнеса.
Скриншот из видео тг-канала "Телеграммы из Орла"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков передал два кроссбайка участникам СВО. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Вместе с главой региона мотоциклы вручали протоиерей Василий Иванов и командир отрядов народной дружины Орловской области "Бригада Катукова" Денис Орлов.
Один мотоцикл сумели приобрести благодаря Орловской епархии, второй – с помощью бизнеса.