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12:30, 18 сентября 2024 года Орел почти готов к отопительному сезону Однако остаются вопросы, связанные с работой котельных на улицах Кромской и Авиационной.



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В Орле на очередном заседании комитета по ЖКХ депутаты обсудили подготовку областного центра к предстоящему отопительному сезону. Заместитель мэра по вопросам ЖКХ Сергей Филатов сообщил, что система отопления практически готова к запуску. Однако определенные опасения вызывают две котельные: на улицах Кромской и Авиационной.

- Готовность объекта на улице Кромской составляет около 85%. Мы справимся с этой задачей. Однако на улице Авиационной есть некоторые проблемы. Они связаны с газовым хозяйством и электрикой. На данный момент все необходимые материалы подготовлены, и мы планируем установить насосы до 20 сентября, - заявил заместитель мэра.



Напомним, что во время прямого эфира 6 августа губернатор Андрей Клычков рассказал, что реконструкция котельных в Орле на Кромской, 7а и Авиационной, 1 должна завершиться в октябре 2024 года. По его словам, все работы идут по графику и в соответствии с планом.



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Сергей Мерцалов



