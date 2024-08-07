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12:43, 6 августа 2024 года Котельные на Авиационной и Кромской в Орле отремонтируют к октябрю В домах 909 и 908 квартала станет теплее.



Фото: архив "Вестей"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 6 августа сообщил что в Орле продолжится работа по модернизации и улучшению теплосетей. Такое заявление он сделал отвечая на вопрос жителей 909 и 908 кварталов областного центра о том, когда в квартирах станет теплее.



Глава региона отметил, что в 2023 году специалисты АО "Орелгортеплоэнерго" в 2023 году заменили 5 км тепловых сетей, в 2024 году планируется заменить еще 2,5 км сетей.



- Запланирована реконструкция котельных в Орле на Кромской, 7а и Авиационной, 1 с завершением работ в октябре 2024 года. Все работы идут по графику и в соответствии с планом, - отметил Андрей Клычков.







Ольга СУПОНЕВА



