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8:52, 14 сентября 2024 года В Орловскую область переехало больше двух тысяч курян Сбор помощи для переселенцев продолжается.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области продолжается сбор помощи для курян, вынужденно покинувших свои дома. Сейчас в регионе их находится более двух тысяч трехсот человек, в том числе 684 ребенка.



Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире, который он провел в соцсетях 13 сентября. Оказать посильную помощь соседям может любой орловец. Для координации усилий в регионе создан специальный телеграм-канал "Орловский тыл".



- Уже тысячи жителей Орловщины включились в работу по оказанию помощи соседям: кто-то становится волонтером в центре "Патриот-57", кто-то приносит вещи. Спасибо всем, друзья! - обратился к жителям Андрей Клычков.





Ольга СУПОНЕВА



