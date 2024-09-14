В Орловскую область переехало больше двух тысяч курян
Сбор помощи для переселенцев продолжается.
Фото: архив "Вестей"
В Орловской области продолжается сбор помощи для курян, вынужденно покинувших свои дома. Сейчас в регионе их находится более двух тысяч трехсот человек, в том числе 684 ребенка.
Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире, который он провел в соцсетях 13 сентября. Оказать посильную помощь соседям может любой орловец. Для координации усилий в регионе создан специальный телеграм-канал "Орловский тыл".
- Уже тысячи жителей Орловщины включились в работу по оказанию помощи соседям: кто-то становится волонтером в центре "Патриот-57", кто-то приносит вещи. Спасибо всем, друзья! - обратился к жителям Андрей Клычков.