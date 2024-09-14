"Кросс нации" пройдет в Орле 28 сентября

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8:34, 14 сентября 2024 года
"Кросс нации" пройдет в Орле 28 сентябряЗарегистрироваться на забег можно заранее.
Фото: архив "Вестей"
В конце сентября в Орле пройдет забег "Кросс нации". Зарегистрироваться бегуны могут уже сейчас.
Как сообщил во время вечернего прямого эфира губернатор Андрей Клычков, спортивное событие запланировано на 28 число. Зарегистрироваться можно через Госуслуги или в день самого забега, перед стартом.
Кроме того, 22 сентября в Орле состоится благотворительный забег "Поберегу", перенесенный с августа.
Ольга СУПОНЕВА
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