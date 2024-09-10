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12:28, 10 сентября 2024 года В Орле началась регистрация на забег "ПоБерегу" Благобегуны выйдут на старт 22 сентября.





В Орле началась регистрация на забег "ПоБерегу". Сделать это можно на сайте поберегу.рф. Подать заявку можно до 20 сентября включительно. Об этом сообщили в группе мероприятия в "ВКонтакте".



Орловцы могут пробежать километр, пять или десять километров. Дистанция зависит от возраста.



Напомним, что изначально забег должен был пройти 10 августа, но из-за боев в курском приграничье его перенесли на 22 сентября.



Цель забега остается прежней – собрать деньги на строительство детской инклюзивной площадки. Благодаря двум предыдущим забегам такие пространства появились в Орле и Мценске.





Артем Ежаков



