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12:28, 10 сентября 2024 года
В Орле началась регистрация на забег "ПоБерегу"Благобегуны выйдут на старт 22 сентября.
В Орле началась регистрация на забег "ПоБерегу". Сделать это можно на сайте поберегу.рф. Подать заявку можно до 20 сентября включительно. Об этом сообщили в группе мероприятия в "ВКонтакте".
Орловцы могут пробежать километр, пять или десять километров. Дистанция зависит от возраста.
Напомним, что изначально забег должен был пройти 10 августа, но из-за боев в курском приграничье его перенесли на 22 сентября.
Цель забега остается прежней – собрать деньги на строительство детской инклюзивной площадки. Благодаря двум предыдущим забегам такие пространства появились в Орле и Мценске.
Артем Ежаков
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