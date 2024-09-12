Прокуратура проведет проверку по факту ДТП с автобусом под Орлом

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14:05, 12 сентября 2024 года
Прокуратура проведет проверку по факту ДТП с автобусом под ОрломПоручение дал Алексей Тимошин.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил провести проверку в связи ДТП с рейсовым автобусом. Авария случилась 12 сентября на трассе "Орел-Ефремов".
В салоне находились два пассажира, медицинская помощь им не понадобилась. Водитель также не обратился к медикам.
Как ранее сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, водитель "ПАЗа" допустил съезд в кювет, где автобус опрокинулся.
Сергей Силаев
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