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14:05, 12 сентября 2024 года Прокуратура проведет проверку по факту ДТП с автобусом под Орлом Поручение дал Алексей Тимошин.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил провести проверку в связи ДТП с рейсовым автобусом. Авария случилась 12 сентября на трассе "Орел-Ефремов".



В салоне находились два пассажира, медицинская помощь им не понадобилась. Водитель также не обратился к медикам.



Как ранее сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, водитель "ПАЗа" допустил съезд в кювет, где автобус опрокинулся.



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Сергей Силаев



