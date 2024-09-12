Главная » Новости



10:40, 12 сентября 2024 года Под Орлом рейсовый автобус завалился в кювет Предварительно, никто не пострадал.



Фото: УМВД России по Орловской области

В седьмом часу утра 12 сентября на трассе "Орел – Ефремов" по направлению к поселку Красная Звезда произошла авария с рейсовым автобусом. По данным управления МВД России по региону, водитель ПАЗа допустил съезд в кювет, где автобус опрокинулся.



В салоне находились два пассажира. Они уехали на попутках. Водитель за врачебной помощью не обращался.





Артем Ежаков



