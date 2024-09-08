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12:50, 8 сентября 2024 года Клычков рассказал, когда в Орле могут появиться платные парковки В ближайшее время они работать не будут.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 6 сентября затронул тему появления платных парковок в областном центре. – Дорогие друзья, я не собираюсь вводить платные парковки в данный момент времени. Просто есть программа общероссийская, которая вводится. Пока таких планов нет, - прояснил ситуацию губернатор.



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Клычков добавил, что платные парковки могут появиться в будущем, но на ближайшее время таких планов в регионе нет. Напомним, что ранее постановлением главы региона утверждены места для создания 13-ти платных парковочных мест в областном центре.





Сергей Силаев



