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12:50, 8 сентября 2024 года

Клычков рассказал, когда в Орле могут появиться платные парковки

В ближайшее время они работать не будут.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 6 сентября затронул тему появления платных парковок в областном центре.
 
Дорогие друзья, я не собираюсь вводить платные парковки в данный момент времени. Просто есть программа общероссийская, которая вводится. Пока таких планов нет, - прояснил ситуацию губернатор.
 
Клычков добавил, что платные парковки могут появиться в будущем, но на ближайшее время таких планов в регионе нет. Напомним, что ранее постановлением главы региона утверждены места для создания 13-ти платных парковочных мест в областном центре.

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Сергей Силаев
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