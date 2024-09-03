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14:52, 3 сентября 2024 года

В Орле запланировали создать 13 платных парковок

Места утверждены постановлением правительства региона.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление правительства региона об утверждении документов транспортного планирования в границах Орла и Орловского муниципального округа на 2024 – 2033 годы.

Документом предполагается создания 13-и платных парковок в областной столице. Утверждены следующие места:

• В районе Ленинского моста, по обе стороны проезжей части;
• Участок пер. Воскресенского, между ул. Гостиной и ул. Комсомольской, по обе стороны переулка в оба направления движения;
• Участок пер. Воскресенского, между ул. Гагарина и ул. Комсомольской, по обе стороны переулка;
• Участок пер. Воскресенского, между ул. Черкасской и ул. Гагарина, по обе стороны переулка;
• Участок ул. Черкасской, между пер. Рыночным и пер. Воскресенским, по четной стороне улицы;
• Пер. Рыночный, между ул. Гагарина и ул. Черкасской, по обе стороны переулка;
• Участок ул. Карачевской, между пер. Михаило-Архангельским и ул. 1-й Посадской, по обе стороны улицы;
• Участок ул. 1-й Посадской, между ул. Карачевской и ул. Комсомольской, по четной стороне улицы (при движении в сторону ул. Карачевской) и по нечетной стороне улицы (при движении в сторону ул. Комсомольской);
• Участок ул. Комсомольской, между ул. 1-й Посадской и пер. Воскресенским, по нечетной стороне улицы;
• Участок ул. 1-й Посадской, между ул. Комсомольской и ул. Гагарина, по обе стороны улицы;
• Участок ул. 1-й Посадской, между ул. Гагарина и ул. Черкасской, по обе стороны улицы;
• Участок ул. Черкасской, между ул. 1-й Посадской и пер. Воскресенским, по обе стороны улицы;
• пл. Мира, между сквером Танкистов и домом 4 (по пл. Мира), с запретом сквозного проезда.


Артем Ежаков
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