Клычков рассказал, как пройдут школьные линейки в Орловской области

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12:30, 29 августа 2024 года
Клычков рассказал, как пройдут школьные линейки в Орловской областиПо его словам, время их проведения будет ограничено.
Фото: архив
Праздничные линейки, которые пройдут в школах Орловской области в День знаний, будут ограничены по времени. Такое решение принято для обеспечения безопасности. Об этом сообщил
губернатор Андрей Клычков
в ходе очередного прямого эфира в социальных сетях.
- Прошу понимания, мы временно ограничиваем время проведения уличных линеек из соображений безопасности. Сразу все в школу и за учебу, чтобы не было вопросов, - сказал он.
Напомним, в нашем регионе 2 сентября откроют свои двери сразу два новых учебных заведения - школа на улице Зеленина в Орле и сельскохозяйственная гимназия имени Столыпина. В общей сложности они смогут принять более 1700 учеников.
Сергей Мерцалов