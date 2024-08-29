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12:30, 29 августа 2024 года Клычков рассказал, как пройдут школьные линейки в Орловской области По его словам, время их проведения будет ограничено.



Фото: архив

Андрей Клычков в ходе очередного прямого эфира в социальных сетях. Праздничные линейки, которые пройдут в школах Орловской области в День знаний, будут ограничены по времени. Такое решение принято для обеспечения безопасности. Об этом сообщил губернаторв ходе очередного прямого эфира в социальных сетях. - Прошу понимания, мы временно ограничиваем время проведения уличных линеек из соображений безопасности. Сразу все в школу и за учебу, чтобы не было вопросов, - сказал он.



Напомним, в нашем регионе 2 сентября откроют свои двери сразу два новых учебных заведения - школа на улице Зеленина в Орле и сельскохозяйственная гимназия имени Столыпина. В общей сложности они смогут принять более 1700 учеников.









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Сергей Мерцалов



