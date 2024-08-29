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12:30, 29 августа 2024 года

Клычков рассказал, как пройдут школьные линейки в Орловской области

По его словам, время их проведения будет ограничено.

Фото: архив

Праздничные линейки, которые пройдут в школах Орловской области в День знаний, будут ограничены по времени. Такое решение принято для обеспечения безопасности. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе очередного прямого эфира в социальных сетях.
 
- Прошу понимания, мы временно ограничиваем время проведения уличных линеек из соображений безопасности. Сразу все в школу и за учебу, чтобы не было вопросов, - сказал он. 

Напомним, в нашем регионе 2 сентября откроют свои двери сразу два новых учебных заведения - школа на улице Зеленина в Орле и сельскохозяйственная гимназия имени Столыпина. В общей сложности они смогут принять более 1700 учеников. 


 


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Сергей Мерцалов
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