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15:00, 26 августа 2024 года

2 сентября в Орловской области откроются два новых образовательных учреждения

Речь о школе № 53 и Сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина.

Фото: портал Орловской области

В нашем регионе 2 сентября начнут работу сразу два новых учебных заведения. 
 
На улице Зеленина в Орле откроется школа, которая сможет принять 1225 учеников. В четырехэтажном здании 62 учебных класса. Ребята будут обучаться с 1-го по 10-й классы. 
 
Также в этот день свои двери распахнет Сельскохозяйственная гимназия имени Столыпина. Она рассчитана на 550 учеников. Гимназия входит в состав сельскохозяйственного комплекса "Орловский колос" и является частью Духовно-православного центра "Вятский Посад".
 
В гимназии имени Столыпина будут учиться будущие агрономы, ветеринары, зоотехники, инженеры-механики, микробиологи и специалисты других профессий, связанных с сельским хозяйством. Об этом сообщает инфопортал Орловской области



Сергей Мерцалов
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