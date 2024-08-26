2 сентября в Орловской области откроются два новых образовательных учреждения

Речь о школе № 53 и Сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина.

Фото: портал Орловской области

На улице Зеленина в Орле откроется школа, которая сможет принять 1225 учеников. В четырехэтажном здании 62 учебных класса. Ребята будут обучаться с 1-го по 10-й классы.

Также в этот день свои двери распахнет Сельскохозяйственная гимназия имени Столыпина. Она рассчитана на 550 учеников. Гимназия входит в состав сельскохозяйственного комплекса "Орловский колос" и является частью Духовно-православного центра "Вятский Посад".