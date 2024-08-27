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12:02, 27 августа 2024 года В Орловской области экс-работников колонии осудят за смерть осужденных Заключенные скончались от кустарного алкоголя, изготовленного в незаконном цеху.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Трое бывших работников исправительной колонии №2 в Орловской области, включая начальника, окажутся на скамье подсудимых. Следком завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье о превышении должностных полномочий. Последствием преступления стала смерть двоих осужденных, считает следствие.



Как рассказали в регуправлении СК РФ, экс-начальник колонии вместе со своими подчиненными организовал незаконно работу ранее закрытого производственного цеха. На участке работали заключенные: изготавливали деревянные изделия в личных целях начальства. Там же они смогли изготовить кустарный алкоголь, оказавшийся смертельным. После употребления спиртного, двое осужденных умерли.



Теперь суду предстоит избрать наказание для бывших ФСИНовцев.





Ольга СУПОНЕВА



