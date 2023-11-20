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14:25, 20 ноября 2023 года

В Орловской области задержали экс-начальника УФСИН Владимира Волосевича

На бывшего руководителя завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.



Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника УФСИН по Орловской области Владимира Волосевича. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

По предварительным данным, в 2022 году Волосевич знал, что во второй колонии по Орловской области незаконно работает участок по изготовлению сувениров из дерева. Следствие считает, что Владимир Волосевич дал указания подчиненным сотрудникам исправительной колонии и областного УФСИН изготовить лично для него элементы деревянной лестницы и каркаса беседки. Волосевич заплатил за работы 15тысяч рублей, однако стоимость работ составила 126 тысяч рублей.

В нарушение действующего законодательства подозреваемый дал незаконные указания подчиненным сотрудникам УФСИН России по Орловской области и исправительной колонии на изготовление на ее территории осужденными для него лично элементов деревянной лестницы, стоимостью свыше 59 тыс рублей, оплату за изготовление которых он не произвел, а также деревянного каркаса беседки, осуществив в целях придания законности своим действиям оплату за производство работ по его изготовлению в сумме 15 000 рублей, при этом фактическая стоимость указанных работ составила свыше 126 тыс рублей, - сообщил официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.

Подозреваемый задержан. Следствие просит заключить Волосевича под стражу. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Орловской области и прокурорской проверки. Ход и расследование поставлены на контроль в прокуратуре.



Сергей Силаев
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